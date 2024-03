Bergama Sadık Başkan ile kalkınacak

Bakan Pakdemirli ise yaptığı konuşmasında Bergama'nın artık aldığı yatırımlar, bölgesel avantajı ve Başkan Doğruer'in vizyonu ile İl olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. "İstanbul Otoyolu açıldıktan sonra Bergama ve Kozak, artık eski Bergama ve Kozak olmayacak." Diyen Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü buralara hizmet gelecek. Buralara insanlarımız gelerek taşınacak ve buralardaki hayat eskiye oranla daha müreffeh olacak. Ama bu şartları da sağlayabilecek, belediyeciliği yapabilecek ilçe yöneticilerine ihtiyaç var. Doktor Sadık Doğruer'i Kınık'tan hepiniz tanıyorsunuz, yaptıkları ortada. Bergama için yapacaklarını da zaten söylüyor. Onun söz verdiği her şeyin arkasındayız. 2019'da geldiğimde şunu söylemiştim: 'Hakan Koştu Başkan emredecek Bekir Pakdemirli temelli yapacak' demiştim ve sözümü tuttum. Her zaman destek olduk. Bundan sonrası içinde bugün aynı şeyleri söylüyoruz. Doktor Sadık emredecek Bekir Pakdemirli yapacak. Doktor Sadık talep edecek hükümet yapacak.

Çünkü, sizlere efelik, efendilik yapmaya gelmedik hizmetkarlık yapmaya geldik. İnşallah gereğini yapacağız. Benim Kozak'a bir mahcubiyetim var. Bu çam kozalağı meselesini biliyorum çözemedik. Fakat arkadaşlarımız halen üzerinde çalışıyor. Ben sürekli olarak bilgi alıyorum. Yine birtakım parazitleri alana saldılar. Bazı iyileşmeler var ama henüz bitmiş değil. Tabii ki bu sorun dünyada da çözülmüş bir mesele değil. Ama İnşallah bunu da çözeceğiz. Hamza Dağ başkan gelmiş burada sözü vermiş, biz de arkasında olur ve destekleriz. Sadık Başkana da her türlü mutlaka destek olacağız. Kozak çevre yolu konusunu bende takip edeceğim. Zaten İzmir'de daha önce görev yapmış bir arkadaşımız şu an Ulaştırma Bakanı. O da hemşerimiz sayılır. İnşallah ona yaptıracağız. Bu dönem iyi bir hava var. Hamza Başkan İzmir'i İnşallah alacak. Hamza Başkan İzmir'i alırken, Doktor Sadık da inşallah sizlerin oyları ile Bergama'yı alacak. Hükümet de zaten 2028'e kadar bizde. Üçlü ve güçlü güzel işler yapılacak. Biz ne gerekiyorsa yaparız. Biz Bergama'nın, Kozak'ın, İzmir'imizin, memleketimizin emrindeyiz. Emrinde de olmaya devam edeceğiz inşallah. Bizim dönemimizde 8 tane baraj, bir tane yeraltı su depolama tesisi, 6 sulama, 10 Taşkın koruma tesisi yapılmış. Şu an Kırcalar Barajı'nın sulaması %50'ye geldi. Musacalı da benim dönemimde açıldı. Yani bunların hepsini yaptık. Kalanları da yapmaya devam edeceğiz. Sadık Başkanı destekleyeceğiz." dedi.