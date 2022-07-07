Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler? Duy Beni dizisinin Selim’i Berk Hakman’ın hayatı

Star Tv'de yer alan; başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban'ın yer aldığı "Duy Beni" dizisi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrolde bulunan Berk Hakman dizileri ve filmleri hakkında araştırmalar başladı. Ünlü oyuncu Selim karakterine hayat verecek. Peki, Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Duy Beni'nin Selim'i Berk Hakman sevgilisi ve hayatı…