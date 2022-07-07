Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler? Duy Beni dizisinin Selim’i Berk Hakman’ın hayatı

Star Tv'de yer alan; başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban'ın yer aldığı "Duy Beni" dizisi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrolde bulunan Berk Hakman dizileri ve filmleri hakkında araştırmalar başladı. Ünlü oyuncu Selim karakterine hayat verecek. Peki, Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Duy Beni'nin Selim'i Berk Hakman sevgilisi ve hayatı…
BERK HAKMAN KİMDİR?
14 Ağustos 1981 tarihinde dünyaya gelen Berk Hakman 40 yaşındadır. Başkent Ankara'da doğan Hakman ailenin ikinci çocuğudur. Ailesinin kökleri Saraybosna'ya dayanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne bir süre devam etmiştir.
Bu dönemde, okulun tiyatro kulübünün yanı sıra, yine Antalya'daki Tiyatro Atölyesi'ne girmiştir. Oyunculuk yapmaya karar vererek İstanbul'a yerleşmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Babası, Erkin Koray'ın Yeraltı Dörtlüsü grubu elemanlarından Ataman Hakman'dır. Kendisi de bas, klavye, piyano, gitar, bateri ve trompet çalmaktadır.