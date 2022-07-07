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Giriş Tarihi: 7.7.2022 15:22

Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler? Duy Beni dizisinin Selim’i Berk Hakman’ın hayatı

Star Tv’nin yeni dizisi Duy Beni ilk bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Dizi oyuncularında yer alan ve Selim karakterine hayat veren ünlü oyuncu hakkında, “Berk Hakman kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları merak uyandırıyor. Peki, Duy Beni dizisinin Selim’i Berk Hakman sevgilisi kimdir, evli mi? İşte Berk Hakman dizileri ve filmleri

Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler? Duy Beni dizisinin Selim’i Berk Hakman’ın hayatı

Star Tv'de yer alan; başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban'ın yer aldığı "Duy Beni" dizisi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrolde bulunan Berk Hakman dizileri ve filmleri hakkında araştırmalar başladı. Ünlü oyuncu Selim karakterine hayat verecek. Peki, Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Duy Beni'nin Selim'i Berk Hakman sevgilisi ve hayatı…

BERK HAKMAN KİMDİR?

14 Ağustos 1981 tarihinde dünyaya gelen Berk Hakman 40 yaşındadır. Başkent Ankara'da doğan Hakman ailenin ikinci çocuğudur. Ailesinin kökleri Saraybosna'ya dayanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne bir süre devam etmiştir.

Bu dönemde, okulun tiyatro kulübünün yanı sıra, yine Antalya'daki Tiyatro Atölyesi'ne girmiştir. Oyunculuk yapmaya karar vererek İstanbul'a yerleşmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Babası, Erkin Koray'ın Yeraltı Dörtlüsü grubu elemanlarından Ataman Hakman'dır. Kendisi de bas, klavye, piyano, gitar, bateri ve trompet çalmaktadır.

BERK HAKMAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Olağan Şüpheliler

Taksim Hold

Siyah İnci

Hayatımın Aşkı

Kaçak

Tepenin Ardı

Suskunlar

Mazi Kalbimde Yaradır

Çocukluk Günleri

Kampüste Çıplak Ayaklar

Es Es

Saklı Yüzler

Janjan

Hatırla Sevgili

Felek Ne Demek?

Seher Vakti

Kırık Kanatlar

Okul

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
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Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler? Duy Beni dizisinin Selim’i Berk Hakman’ın hayatı
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