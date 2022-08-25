Beşiktaş amigosuna kafede silahlı saldırı!

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) kafede tabancayla vurulan ve Beşiktaş tribünlerinin amigosu olduğu öğrenilen Seyit Subaşı öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Mustafa Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken ifadesinde; "Maç sırasında tartıştık. Parkta bana silah çekti ama isabet etmedi. AVM'de karşılaştık olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü.Bayramapaşa'da bir AVM de akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kafede oturan Beşiktaş Amigosu Seyit Subaşı (43), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mustafa Y.'nin emniyetteki işlemleri sürerken ifadesinde; "Maç sırasında aramızda tartışma çıktı. Maçtan sonra Maçka parkında bana silah çekti bir el ateş etti. Ama isabet etmedi. Daha sonra AVM'de karşılaştık ateş ettim" dediği iddia edildi.