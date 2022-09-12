Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir maçı muhtemel 11 ve canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 12.9.2022 15:36

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir maçı muhtemel 11 ve canlı yayın bilgisi

Süper Lig 6. Hafta maçları arasında yer alan Beşiktaş Başakşehir maçı muhtemel 11 ve canlı yayın bilgisi ile araştırılmaya başladı. Siyah beyazlılar evinde turuncu lacivertlileri ağırlayacak. Taraftarlar Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, BJK – İBFK canlı izle ekranı…

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir maçı muhtemel 11 ve canlı yayın bilgisi

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş evinde Emre Belözoğlulu Başakşehir'i ağırlıyor. Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle ekranı şimdiden gündemdeki yerini aldı. İşte, muhtemel 11 ve canlı yayın bilgisi…

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 12 Eylül 2022 (bugün)

Saat: 19.00

Yer: Vodafone Park

Hakem: Halil Umut Meler

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig 6. Hafta karşılaşması ve diğer Süper Lig maçları beIN Sports 1 ekranlarından naklen taraftar ile buluşuyor.

BEŞİKTAŞ'TA SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ!

Ankaragücü-Beşiktaş maçında takım arkadaşlarına saldıran taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart gören ve bu cezası iptal edilmeyen Josef de Souza, önceki gün yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamamıştı. Brezilyalı yıldız sosyal medyadan paylaştığı mesajda ise "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" diyerek sezon sonu ayrılık mesajı vermişti. Bu sürecin kendisini ve ailesini manevi olarak olumsuz etkilediğini belirten Josef'e Başkan Ahmet Nur Çebi'den onay çıkmadı.

Çebi'nin, "Bizim için çok önemlisin. Birlikte uzun bir yolumuz var. Yaşadıklarını birlikte atlatacağız" dediği öğrenildi. Josef'e teknik heyet ve takım arkadaşlarından da destek geldi. Teknik direktör Valerien İsmael, tecrübeli oyuncu ile yaptığı görüşmede "Takım arkadaşlarını koruman doğru bir hareket. Gösterdiğin duruş nedeniyle seni takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir maçı muhtemel 11 ve canlı yayın bilgisi
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