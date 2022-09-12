Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir maçı muhtemel 11 ve canlı yayın bilgisi

BEŞİKTAŞ'TA SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ!

Ankaragücü-Beşiktaş maçında takım arkadaşlarına saldıran taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart gören ve bu cezası iptal edilmeyen Josef de Souza, önceki gün yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamamıştı. Brezilyalı yıldız sosyal medyadan paylaştığı mesajda ise "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" diyerek sezon sonu ayrılık mesajı vermişti. Bu sürecin kendisini ve ailesini manevi olarak olumsuz etkilediğini belirten Josef'e Başkan Ahmet Nur Çebi'den onay çıkmadı.