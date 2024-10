Beşiktaş Deniz Müzesi’nde ‘Maket Sergisi’ ziyarete açıldı

'BU SERGİLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Denizle ilgili yapılan her şeyin deniz gücünün bir parçası olduğunu ifade eden Albay Ertürk, "Türk halkının burada sergide göreceği objeleri belli bir denizcilik sevgisi ile birleştirerek, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak. Aslında deniz gücü, denizle ilgili yapılan her şeydir. Bir resim bile deniz gücünün simgesi. Denizle ilgili balıkçılıktan tutun, olta yapımına kadar her şey deniz gücünün bir parçası. Maket de öyle. Maketler de yaşayan sergiler aslında. Bu sergiler bizim için çok önemli. Biz ne kadar iyi anlatırsak denizciliği ve deniz sevgisini Türklerin denizle ilgi ve alakasının da o derece artacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.