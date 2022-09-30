Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 8. Haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında derbi maçı oynanacak. Kıran kırana geçecek olan derbi maçına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler "Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.
Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve diğer tüm detaylar şöyle;
Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 20:00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkat çekiyor.
İki takım arasında oynanan son 26 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 163 sarı kart gösterdi.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 26 derbide 85 kez kart aldı.
Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 79 da sarı kart gördü.
Rekabetteki son 26 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.
Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 84 sarı olmak üzere toplam 95 kart aldı.
İki takım arasında yapılan son 4 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 32 sarı kart gösterildi.
Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.
Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin geçtiğimiz sezon rövanş maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.