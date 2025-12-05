Beşiktaş ZTK grup aşaması rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın rakibi kim oldu?

ZTK'da grup aşamasına geçilirken kura çekimine yönelik heyecan giderek artıyor. Bu sezon gruplarda mücadele edecek takımların belirlenmesiyle birlikte Beşiktaş'ın hangi takımla eşleşeceği taraftarlar arasında en çok konuşulan konuların başında geliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi kim olacak, grup maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte beklenen detaylar…
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Grup aşamasından 1. maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde, 2. maçlar 13-14-15 Ocak, 3 maçlar 3-4-5 Şubat, 4. maçlar ise 3-4-5 Mart tarihleri arasında oynanacak. Çeyrek final, Yarı final ve final müsabakalarının oynanacağı tarihler ise sonradan ilan edilecek.