Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş ZTK grup aşaması rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 5.12.2025 15:06

Beşiktaş ZTK grup aşaması rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabı heyecanı başlarken bu kez tüm dikkatler Beşiktaş’ın kiminle eşleşeceğine çevrildi. Dördüncü turdan çıkan 19 takım ile doğrudan katılacak 5 takımın dahil olduğu kura sonucunda toplam 24 ekip kura torbalarında yer alacak. Siyah-beyazlıların bulunduğu grupta Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Başakşehir ve Eyüpspor gibi güçlü rakiplerin varlığı fark ediliyor. Peki, Beşiktaş’ın ZTK’deki rakibi belli oldu mu?

Beşiktaş ZTK grup aşaması rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın rakibi kim oldu?
  • ABONE OL

ZTK'da grup aşamasına geçilirken kura çekimine yönelik heyecan giderek artıyor. Bu sezon gruplarda mücadele edecek takımların belirlenmesiyle birlikte Beşiktaş'ın hangi takımla eşleşeceği taraftarlar arasında en çok konuşulan konuların başında geliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi kim olacak, grup maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte beklenen detaylar…

ZTK GRUP AŞAMASI KURA ÇEKİMİYLE BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLUYOR!

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZTK KURA ÇEKİMİNDE BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimlerinde siyah beyazlılar yer aldığı torbada Fenerbahçe, Samsunspor, Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor gibi ekipler yer alıyor. Kuralar henüz çekilmedi. Belli olduğunda yer vereceğiz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Grup aşamasından 1. maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde, 2. maçlar 13-14-15 Ocak, 3 maçlar 3-4-5 Şubat, 4. maçlar ise 3-4-5 Mart tarihleri arasında oynanacak. Çeyrek final, Yarı final ve final müsabakalarının oynanacağı tarihler ise sonradan ilan edilecek.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş ZTK grup aşaması rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz