Beşiktaş ZTK grup aşaması rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın rakibi kim oldu?

ZTK'da grup aşamasına geçilirken kura çekimine yönelik heyecan giderek artıyor. Bu sezon gruplarda mücadele edecek takımların belirlenmesiyle birlikte Beşiktaş'ın hangi takımla eşleşeceği taraftarlar arasında en çok konuşulan konuların başında geliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi kim olacak, grup maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte beklenen detaylar…