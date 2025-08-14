Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? İşte Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turu muhtemel rakipleri
Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? İşte Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turu muhtemel rakipleri

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i evinde ağırlıyor. İlk maçı 4-1 kazanan siyah beyazlılar rövanşta tur biletine oldukça yakın. Rakibini elemesi halinde play-off turuna yükselecek Beşiktaş'ın rakibi kim olacak merak konusu. Kara Kartal, lige adını yazdırmak için mücadele ediyor. İşte, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

Beşiktaş’ın rakibi kim olacak? İşte Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi play-off turu muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın Konferans Ligi play-off rakibi için muhtemel takımlar belli oldu. Evinde oynayacağı maçla tur biletini almak isteyen siyah beyazlı ekip için heyecan dorukta. Sezona yeni transferleriyle iyi bir başlangıç yapmak isteyen takımda yeni transferler dikkat çekiyor. Peki; Beşiktaş'ın rakibi kim olacak?

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF TURUNA ÇOK YAKIN!

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St. Patrick's ile eşleşen Beşiktaş deplasmandaki maçtan 4-1 galibiyetle döndü. Oldukça büyük bir avantaj elde eden temsilcimizin evinde oynanacak maçla play-off tur biletini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş, 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i elemesi halinde, Lausanne Sport ile Astana arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer alan Lausanne Sport ile Astana arasında oynanan ilk maçı Lausanne 3-1 kazandı. İki takım arasında oynanacak rövanş karşılaşması ise 14 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak.

Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? İşte Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turu muhtemel rakipleri
