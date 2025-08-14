Beşiktaş’ın rakibi kim olacak? İşte Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi play-off turu muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın Konferans Ligi play-off rakibi için muhtemel takımlar belli oldu. Evinde oynayacağı maçla tur biletini almak isteyen siyah beyazlı ekip için heyecan dorukta. Sezona yeni transferleriyle iyi bir başlangıç yapmak isteyen takımda yeni transferler dikkat çekiyor. Peki; Beşiktaş'ın rakibi kim olacak?