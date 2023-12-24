Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ta otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 9 yaralı
Giriş Tarihi: 24.12.2023 04:17

Beşiktaş'ta otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 9 yaralı

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters yöne girerek servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

DHA
Beşiktaş’ta otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, saat 01.45 sıralarında Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde meydana geldi. İddiaya göre, 35 APN 436 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride girerek 34 LAK 476 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre Beşiktaş yönünde trafiğe kapanan Dolmabahçe Caddesi, araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatları: MSB'den flaş açıklama...
HDP/DEM Eş Başkanı iyice azıttı: Türk milletine açık tehdit! "Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak"
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek
SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü
Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit oldu... Şehitlerimizin hikayeleri yürekleri yaktı
Son dakika haberi: PFDK Fred'in cezasını açıkladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şehit Budak'ın son paylaşımı ve Şehit Aslan'ın babasının ifadeleri duygulandırdı
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! O mesaja dikkat!
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden ortak bildiri: Terör ve şiddet hedefine ulaşamayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 9 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA