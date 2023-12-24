Beşiktaş’ta otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, saat 01.45 sıralarında Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde meydana geldi. İddiaya göre, 35 APN 436 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride girerek 34 LAK 476 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre Beşiktaş yönünde trafiğe kapanan Dolmabahçe Caddesi, araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

