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Giriş Tarihi: 19.3.2023

Beyaz Kıta’da 7’nci bilim seferi tamamlandı

7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ni tamamlayan Türk bilim insanları yurda döndü. 18 proje yürüten Türk araştırmacılar, 8 farklı ülkeye ait bilim üssünü de ziyaret etti

ANKARA
Beyaz Kıta’da 7’nci bilim seferi tamamlandı
Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başarıyla tamamlandı. Sefer heyeti, dünyanın karakutusunu keşfetmek üzere çıktığı yolculukta Beyaz Kıta'nın yeni şifrelerini çözecek yeni bilimsel verilerle Türkiye'ye döndü. Sefer sonucunda elde edilen verilerden bazıları akademik yayına dönecek. Mikroplastik araştırmaları gibi bazı çalışmalar ise bir yıllık sürede uluslararası akademik yayın olarak literatüre kazandırılacak.



Sefer heyeti geçici Türk Bilim Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası'nda "İklim değişikliği ve insan etkisinin kutup bölgeleri üzerindeki yarattığı farklılıklar" konulu 18 proje üzerinde çalıştı. Heyette, yer bilimleri, yaşam bilimleri, fiziki bilimler ve sosyal bilimler konularındaki projelerde iki ayrı branştan tıp doktoru da yer aldı. Deniz suyu örneklemeleri, canlı örneklemeleri, mikro canlı örnekleri gibi birçok örnek alıp ölçüm yapan Türk araştırmacılar, bilim diplomasisi anlamında önemli ziyaretlerde bulundu. Heyet Şili, Rusya, Brezilya, Polonya, Arjantin, Uruguay, Bulgaristan ve Ekvador istasyonlarını ziyaret etti.



7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Antarktika'da bilimsel verilerin toplanmasının çok değerli olduğuna işaret ederek "Şu an Antarktika'da sismik ekipmanımız var, meteoroloji ekipmanımız var, GNSS ekipmanımız var. Bu ekipmanlarla dalgaların, gelgitlerin ve buzulların ölçümünü yapılabiliyoruz. Buradan elde edilecek veriler literatüre çok büyük katkı sağlayacak. Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke statüsüne geçmek istiyoruz" dedi.



ALZHEİMER VE KANSER TEDAVİSİ
Bilim Seferi Lideri Kaptan Özgün Oktar, bu yıl özellikle kanser ve Alzheimer gibi hastalıkları makrolidler üzerinden tedavi etmeyi amaçlayan bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade ederek "Bunun yanı sıra insan kaynaklı mikroplastik etkilerinin farklı ortamlarda bulunurluğunu araştırdık" dedi.

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Beyaz Kıta’da 7’nci bilim seferi tamamlandı
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