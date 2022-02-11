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Giriş Tarihi: 12.2.2022

Beyaz kıtada ay yıldızlı misyon

Beyaz kıtada ay yıldızlı misyon

Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibini ‘beyaz kıta’ya götürdükten sonra yurda dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy: Antarktika’ya her seferinde bir misyonla ve yapılacak bilimsel çalışmalarla gidiyoruz. Türkiye’nin bilim bayrağını kıtada taşımak bizim için büyük gurur. Gençler ayak izlerimizi takip edecekler...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde 2017'den bu yana düzenlenen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin altıncısı için beyaz kıtaya giden 20 kişilik Türk ekibinin koordinasyonunu, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy üstlendi. Beyaz kıtada 1 ay kalacak ekibi yönlendirdikten sonra yurda dönen Özsoy, İstanbul'da "11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Programı"na katıldı.



Özsoy, Antarktika seferi ve gençlerin bilime yönlendirilmesiyle ilgili önemli mesajlar verdi: "İklim değişikliğini kutuplar yaşıyor ve bunun etkileri tüm dünyaya yansıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gibi kurumlarımız ile üniversitelerin kabul edilmiş projeleriyle birlikte Antarktika'ya her seferinde bir misyonla ve yapılacak bilimsel çalışmalarla gidiyoruz. Türkiye'nin bilim bayrağını Antarktika'ya taşımak büyük gurur. Genç kızlarımız da bilime çok hevesli. Gençler ayak izlerimizi muhakkak takip edecekler."

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Beyaz kıtada ay yıldızlı misyon
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