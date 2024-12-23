Beyin bilgisayardan daha yavaş

Bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre, insan beyni bilgiyi yalnızca saniyede 10 bit hızında işliyor. Bu rakam, bilgisayarların saniyede trilyonlarca işlem gerçekleştirme kapasitesiyle karşılaştırıldığında oldukça düşük görünüyor. Araştırmaya göre, bu durum düşüncelerin beyinde tek sıra halinde işlenmesiyle açıklanabilir. Bu işlem tarzı, bilgi akışında bir yavaşlık ve tıkanıklık yaratıyor. Beynin bu yavaş işlem kapasitesi, çevresel sinir sisteminin gigabit seviyesinde paralel veri toplama hızına kıyasla oldukça düşük kalıyor. California Teknoloji Enstitüsü'nden nörobiyologlar Jieyu Zheng ve Markus Meister, duyusal girdiler ve bilişsel işlem hızı arasındaki bu uyumsuzluğu bir gizem olarak değerlendiriyor. Her an, duyularımız trilyonlarca bitlik veri toplarken, beynimizin bu verilerden yalnızca 10 bitlik bir kısmını kullanarak çevremizi algıladığını ve kararlar aldığını belirtiyorlar.