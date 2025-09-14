Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’den AK Parti İlçe Başkanlığına ziyaret

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katılımının ardından AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Özkan Ayduğdu ve teşkilat mensupları tarafından coşkuyla karşılanan Gürzel'e, İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de eşlik etti. İlçe teşkilatında gerçekleşen buluşmada, Özlem Vural Gürzel'e hayırlı olsun dilekleri iletilirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. İlçe Başkanı Özkan Ayduğdu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Beykoz'umuza ve davamıza güç katacak bu buluşma için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz" dedi.