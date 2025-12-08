Beykoz’da ağabey dehşeti: Arkadaşını sırtından vurdu! Sebebi kız kardeşi...

Feci olay İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokakta bir evde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Vural A. (33) evlerinde süren tadilatlar için aynı mahallede ikamet eden arkadaşı Yusuf Emir Güner'den (26) yardım istedi. Arkadaşının ricasını geri çevirmeyen Güner, eve giderek yardım etmeye başladı.
KAÇARKEN SIRTINDAN VURDU
Çalışmalar sürerken Vural A. kız kardeşi ile arkadaşının arasında gönül ilişkisi yaşadıklarını öğrendi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Güner eline aldığı sert cisimle Vural A.'ya vurup olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Ardından Vural A. ise kaçan arkadaşını sokakta kovalamaya başladı. Sırtından tabancayla vurarak ağır yaraladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayda yaralanan Güner, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuaförlük yaptığı öğrenilen Yusuf Güner hayatını kaybetti. Gencin cenazesi bugün Çavuşbaşı Merkez Cami'nde ikinidi namazından sonra defnedilecek.