Beykoz’da ağabey dehşeti: Arkadaşını sırtından vurdu! Sebebi kız kardeşi...

Giriş Tarihi: 8.12.2025 15:15

İstanbul Beykoz’da arkadaşı Vural A.’nın (33) evine tadilat için giden Yusuf Emir Güner (26) arkadaşının kız kardeşiyle gönül ilişkisi oraya çıkınca tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışmada Vural A., Güner’i tabancayla vurarak öldürdü. Başına darbe alan Vural A. kaldırıldığı hastanede gözaltına alındı.

Feci olay İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokakta bir evde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Vural A. (33) evlerinde süren tadilatlar için aynı mahallede ikamet eden arkadaşı Yusuf Emir Güner'den (26) yardım istedi. Arkadaşının ricasını geri çevirmeyen Güner, eve giderek yardım etmeye başladı.

KAÇARKEN SIRTINDAN VURDU

Çalışmalar sürerken Vural A. kız kardeşi ile arkadaşının arasında gönül ilişkisi yaşadıklarını öğrendi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Güner eline aldığı sert cisimle Vural A.'ya vurup olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Ardından Vural A. ise kaçan arkadaşını sokakta kovalamaya başladı. Sırtından tabancayla vurarak ağır yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda yaralanan Güner, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuaförlük yaptığı öğrenilen Yusuf Güner hayatını kaybetti. Gencin cenazesi bugün Çavuşbaşı Merkez Cami'nde ikinidi namazından sonra defnedilecek.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipler olay yerinde bulunan ruhsatsız silahı muhafaza altına alırken yaralı olarak hastaneye götürülen şüpheli Vural A.'yı da gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

