Beykoz’da ağabey dehşeti: Arkadaşını sırtından vurdu! Sebebi kız kardeşi...

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda yaralanan Güner, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuaförlük yaptığı öğrenilen Yusuf Güner hayatını kaybetti. Gencin cenazesi bugün Çavuşbaşı Merkez Cami'nde ikinidi namazından sonra defnedilecek.