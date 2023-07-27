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Giriş Tarihi: 27.7.2023 03:51

Beykoz’da çıkan orman yangını söndürüldü

Anadolu Feneri ile Poyrazköy’de iki farklı bölgede dün çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA
Beykoz’da çıkan orman yangını söndürüldü

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına itfaiye 20 araç ve 54 personel, Orman Bölge Müdürlüğü 17 arazöz, 1 helikopter ve 60 personel, AFAD, 2 araç, 6 personel, emniyet 10 TOMA ve asayiş ekipleriyle söndürme çalışmalarına destek verirken, Sahil Güvenlik bot, sağlık ekiplerinin 2 ambulans ve 6 personel ile Beykoz ve Sultanbeyli belediyelerine ait 5 su tankıyla müdahale edildi.

Beykoz'da 2 farklı bölgede çıkan ve 10 hektarlık alanda etkili olan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Beykoz’da çıkan orman yangını söndürüldü
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