Beykoz’da feci kaza: TIR TIR’a çarptı!

Kazada çarpan TIR'ın şoförü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Hüseyin Gül'ü bulunduğu yerden çıkararak ambulansa koydu. Ambulansta tedavisi yapılan Gül'e ekiplerin yaptığı alkol testinde 1.90 promil alkollü olduğu öğrenildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler kazanın olduğu yerde güvenlik önlemi aldı.