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Giriş Tarihi: 27.3.2022 07:30

Beykoz’da İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı:3 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beykoz’da İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı:3 yaralı

Beykoz’da İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesi’ne ait bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 06.30 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beykoz Belediyesi'ne ait 34 KG 0214 plakalı kamyonetle Beykoz- Ümraniye arasında çalışan 11 H numaralı 34 VT 9043 plakalı İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı.



3 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle Beykoz Belediyesi'ne ait kamyonetin sürücüsü ile İETT otobüsünde bulunan 2 yolcu toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonet ve İETT otobüsünün yoldan kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

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Beykoz’da İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı:3 yaralı
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