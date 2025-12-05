Beykoz’da korkutan kaza: Otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı! 2 yaralı

Yürekleri ağza getiren kaza, saat 00.20 sıralarında Ortaçeşme Mahallesi Çayır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasında durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan iki yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Mustafa A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi.