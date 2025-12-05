Haberler Yaşam Haberleri Beykoz'da korkutan kaza: Otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı! 2 yaralı
Giriş Tarihi: 5.12.2025 15:25

Beykoz'da korkutan kaza: Otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı! 2 yaralı

Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak yola savruldu. İki kişinin yaralandığı kazada sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

DHA Yaşam
Beykoz’da korkutan kaza: Otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı! 2 yaralı
  • ABONE OL

Yürekleri ağza getiren kaza, saat 00.20 sıralarında Ortaçeşme Mahallesi Çayır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasında durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan iki yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Mustafa A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin viraja hızlı girdiği, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra yola savrulduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beykoz'da korkutan kaza: Otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı! 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz