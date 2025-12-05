Beykoz’da korkutan kaza: Otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı! 2 yaralı

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasında durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan iki yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Mustafa A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi.