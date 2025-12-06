Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü'nde dehşet veren şüpheli ölüm: Ellerini koli bandıyla bağlamışlar! Doğalgaz detayı...
Beylikdüzü'nde bir sitedeki dairede Cengiz Yalçın (46) elleri koli bandı ile bağlanmış şekilde iple asılı halde bulundu. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, doğal gazın da açık bırakıldığı belirlendi.

Kan donduran olay, Marmara Mahallesi'nde bir sitedeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ailesi, haber alamadığı Cengiz Yalçın (46)'ın yanlız yaşadığı evine gitti.

ASILI ŞEKİLDE BULUNDU

Kapıyı bir süre çalan yakınları, ses alamayınca çilingir çağırdı. Çilingirle eve girilince, Yalçın'ın elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kontrollerinde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cezane Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yalçın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

