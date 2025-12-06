Beylikdüzü’nde dehşet veren şüpheli ölüm: Ellerini koli bandıyla bağlamışlar! Doğalgaz detayı...

Kan donduran olay, Marmara Mahallesi'nde bir sitedeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ailesi, haber alamadığı Cengiz Yalçın (46)'ın yanlız yaşadığı evine gitti.
ASILI ŞEKİLDE BULUNDU
Kapıyı bir süre çalan yakınları, ses alamayınca çilingir çağırdı. Çilingirle eve girilince, Yalçın'ın elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kontrollerinde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.