Beylikdüzü’nde tartıştığı kadını öldüren emekli polis intihar etti

Korkunç olay, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi girişinde 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö, adlı bir kişi, tartıştığı Y.K.adlı kadına tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu kadın yaralanırken saldırgan tabancayla başına ateş etti.

KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE SALDIRGAN OLAY YERİNDE ÖLDÜ



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak yapilan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başına ateş ederek intihar eden kişinin ise olay yerinde öldüğü belirlendi.

POLİS İNCELEME YAPTI



Polis ekipleri çevrede önlem alirken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından.cenaze morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.