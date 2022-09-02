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Giriş Tarihi: 2.9.2022 16:37 Son Güncelleme: 2.9.2022 17:00

Beyoğlu’nda bir ilk gerçekleştirilecek

Turizmin kalbi Beyoğlu’nda bir ilke daha imza atılıyor. Geri dönüşüm çalışmalarıyla 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan öncü belediyelerden birisi olan Beyoğlu Belediyesi, hayvanların beslenme sorununu çözecek yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu’nda bir ilk gerçekleştirilecek

Gıda ve yemek artıklarının hayvan mamasına dönüştürmek üzere tasarlanan özel üretim makineler ilk kez Beyoğlu'nda kullanıma sunulacak. Makinelerin ilk kurulumu Beyoğlu Belediyesi Atık Toplama Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 5 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek tanıtım etkinliğinde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, makineyi üreten ProCompo Çevre Teknolojileri firmasının yetkilileriyle birlikte makineyi çalıştıracak. Daha sonra projenin detayları kamuoyuyla paylaşılacak. İlk kez Beyoğlu'nda kullanılacak olan makinelerden ilçede faaliyet gösteren oteller, restoranlar ve kafeler de temin ederek projeye dahil olacaklar.

Gıda ve yemek atıklarını hayvan mamasına dönüştürerek yeniden ekonomiye kazandıracak olan projenin tanıtım projesi gerçekleştirilecek.

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Beyoğlu’nda bir ilk gerçekleştirilecek
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