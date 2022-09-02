Beyoğlu’nda bir ilk gerçekleştirilecek

Gıda ve yemek artıklarının hayvan mamasına dönüştürmek üzere tasarlanan özel üretim makineler ilk kez Beyoğlu'nda kullanıma sunulacak. Makinelerin ilk kurulumu Beyoğlu Belediyesi Atık Toplama Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 5 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek tanıtım etkinliğinde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, makineyi üreten ProCompo Çevre Teknolojileri firmasının yetkilileriyle birlikte makineyi çalıştıracak. Daha sonra projenin detayları kamuoyuyla paylaşılacak. İlk kez Beyoğlu'nda kullanılacak olan makinelerden ilçede faaliyet gösteren oteller, restoranlar ve kafeler de temin ederek projeye dahil olacaklar.

Gıda ve yemek atıklarını hayvan mamasına dönüştürerek yeniden ekonomiye kazandıracak olan projenin tanıtım projesi gerçekleştirilecek.