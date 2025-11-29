Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu'nda çöp kamyonu kontrolden çıktı: 5 araca ve bir evin duvarına çarptı! 3 yaralı
Giriş Tarihi: 29.11.2025 15:05

Beyoğlu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden çöp kamyonu şoförü, park halindeki 5 araca, ardından da bir evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan şoför ve yanındaki 2 işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Korkutan kaza, Gümüşsuyu Mahallesi Selime Hatun Camii Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait çöp toplama kamyonunun şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 5 araca, ardından da bir evin duvarına çarptı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada çöp kamyonunun içindeki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan dışarıya çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ve yanındaki 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza anında olay yerinde kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

