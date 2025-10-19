Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu’nda genç kadın binayı ateşe verdi! Sevgilisi içeri almayınca...
Giriş Tarihi: 19.10.2025 10:21 Son Güncelleme: 19.10.2025 10:25

Beyoğlu’nda genç kadın binayı ateşe verdi! Sevgilisi içeri almayınca...

Beyoğlu’nda tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, yangını 21 yaşındaki K.A.’nın çıkardığını tespit etti. İddiaya göre K.A., sevgilisi A.K. (64) ile daireye giremediği için tartıştı ve yangını çıkardı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Beyoğlu’nda genç kadın binayı ateşe verdi! Sevgilisi içeri almayınca...

Korkutan yangın, dün saat 05.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında bitişikteki apartmanlarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

SEVGİLİSİ İÇERİ ALMAYINCA BİNAYI KUNDAKLADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, yapılan incelemede binanın kundaklandığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda K.A. isimli kadın yakalandı. Edinilen bilgiye göre K.A. ile iş yeri sahibi A.K. arasında gün içinde tartışma yaşandığı, K.A.'nın sabah saatlerinde yeniden olay yerine gelerek iş yeri ve ev olarak kullanılan daireye girmek istediği, A.K. kapıyı açmayınca binayı ateşe verdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli K.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu’nda genç kadın binayı ateşe verdi! Sevgilisi içeri almayınca...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz