Beyoğlu’nda genç kadın binayı ateşe verdi! Sevgilisi içeri almayınca...

SEVGİLİSİ İÇERİ ALMAYINCA BİNAYI KUNDAKLADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, yapılan incelemede binanın kundaklandığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda K.A. isimli kadın yakalandı. Edinilen bilgiye göre K.A. ile iş yeri sahibi A.K. arasında gün içinde tartışma yaşandığı, K.A.'nın sabah saatlerinde yeniden olay yerine gelerek iş yeri ve ev olarak kullanılan daireye girmek istediği, A.K. kapıyı açmayınca binayı ateşe verdiği öğrenildi.