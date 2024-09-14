Beyoğlu’nda İETT otobüsü cayır cayır yandı: Maddi hasar meydana geldi!

Korkutan yangın, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu'nda bir durakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında kalkış saatini bekleyen İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden yolcular panik içerisinde kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen ekipler caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Şans eseri ölü ve yaralının olmadığı yangın maddi hasarla atlatıldı.