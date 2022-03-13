Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu’nda kar topu kavgasında silahlı çatışma: 6 yaralı
Giriş Tarihi: 13.3.2022 00:46 Son Güncelleme: 13.3.2022 00:52

Beyoğlu’nda kar topu kavgasında silahlı çatışma: 6 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beyoğlu’nda kar topu kavgasında silahlı çatışma: 6 yaralı

Beyoğlu Tophane’de kartopu oynayan bir grubun attığı kartopu başka bir gruba denk gelince iki grup arasında kavga çıktı. Kartopu isabet eden grupta bulunanların tabancayla ateş etmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamarasına da yansıdı.

Olay, akşam 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bir grup gencin kartopu oynadığı sırada attığı kar, oradan geçmekte olan başka bir gruba isabet etti. Kartopu sebebiyle iki grup arasında kavga çıktı.



6 KİŞİ YARALANDI



Kavganın büyümesi üzerine kartopu isabet eden gruptan bazı kişiler, silaha davranarak karşı gruba ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada | Video

KAVGA GÜVENLİK KEMARASINDA

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede delil araştırması yaptı. Yapılan çalışmalarda olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Öte yandan yaşanan kavga bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu’nda kar topu kavgasında silahlı çatışma: 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA