Beyoğlu’nda kar topu kavgasında silahlı çatışma: 6 yaralı





6 KİŞİ YARALANDI





Kavganın büyümesi üzerine kartopu isabet eden gruptan bazı kişiler, silaha davranarak karşı gruba ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü, onlarca kişi birbirine girdi... O anlar kamerada | Video

KAVGA GÜVENLİK KEMARASINDA

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede delil araştırması yaptı. Yapılan çalışmalarda olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Öte yandan yaşanan kavga bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.