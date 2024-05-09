Beypazarı’nda acı olay: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Nallıhan istikametine seyir halinde olan Rümeysa Günenç yönetimindeki 06 BVH 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen İncisel Akkaya'ya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Akkaya, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Günenç gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı...