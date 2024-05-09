Haberler Yaşam Haberleri Beypazarı'nda acı olay: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 9.5.2024 20:54

Beypazarı'nda acı olay: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı İncisel Akkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti...

DHA
Beypazarı’nda acı olay: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Nallıhan istikametine seyir halinde olan Rümeysa Günenç yönetimindeki 06 BVH 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen İncisel Akkaya'ya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Akkaya, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Günenç gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Beypazarı'nda acı olay: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA