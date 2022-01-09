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Giriş Tarihi: 9.1.2022 21:14 Son Güncelleme: 9.1.2022 21:37

Beyzbol sopasıyla saldırmıştı... Sürücü belgesi iptal edildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Beyzbol sopasıyla saldırmıştı... Sürücü belgesi iptal edildi

İstanbul'da otoyolda durarak beyzbol sopasıyla tartıştığı otomobil sürücüsüne saldıran taksicinin aracı bağlandı.

İstanbul TEM Otoyolu'nda durarak bagajındaki beyzbol sopasıyla trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne saldıran taksicinin aracı bağlandı ve sürücü belgesi iptal edildi.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay Sarıyer İlçesi'nde yaşandı. İddialara göre bir taksici; TEM Otoyolu'nda durarak bagajındaki beyzbol sopasıyla trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne saldırdı. Otomobilin camını kıran taksici, sürücüyü kolundan yaraladı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; saldırgan taksici S.D. ile ilgili çalışma başlattı. Olayda kullanılan beyzbol sopası da muhafaza altına alındı. Aracı 15 gün süreyle trafikten men edilen taksiciye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 4 bin 70 lira trafik cezası kesildi ve taksicinin sürücü belgesi iptal edildi.

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Beyzbol sopasıyla saldırmıştı... Sürücü belgesi iptal edildi
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