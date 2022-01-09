Beyzbol sopasıyla saldırmıştı... Sürücü belgesi iptal edildi

İstanbul TEM Otoyolu'nda durarak bagajındaki beyzbol sopasıyla trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne saldıran taksicinin aracı bağlandı ve sürücü belgesi iptal edildi.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay Sarıyer İlçesi'nde yaşandı. İddialara göre bir taksici; TEM Otoyolu'nda durarak bagajındaki beyzbol sopasıyla trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne saldırdı. Otomobilin camını kıran taksici, sürücüyü kolundan yaraladı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; saldırgan taksici S.D. ile ilgili çalışma başlattı. Olayda kullanılan beyzbol sopası da muhafaza altına alındı. Aracı 15 gün süreyle trafikten men edilen taksiciye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 4 bin 70 lira trafik cezası kesildi ve taksicinin sürücü belgesi iptal edildi.