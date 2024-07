Bıçaklı saldırıda kurban sayısı 4’e çıktı

Bingöl'de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun 2 kişiyi öldürdüğü bıçaklı saldırıda yaralanan 7 kişiden Fikri Carfi ve Özcan Aydın da hayatını kaybetti.Ölenlerden Özcan Aydın'ın (55), Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'nden bir gün önce emekli olduğu, Mersin'de yaşayan Burhanettin Budancamanak'ın (83) ise aşırı sıcaklar nedeniyle tatil için memleketine geldiği ortaya çıktı.Önceki gün uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Emir Can Zazaoğlu'nun (19) gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda Erdal Çaparlar ve Burhanettin Budancamanak hayatını kaybetmişti. Olayda ölü sayısı 4'e yükselirken, yaralı 5 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Evli ve 4 çocuk babası Özcan Aydın'ın (55), Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'nden bir gün önce emekli olduğu ortaya çıktı. Aydın Bilaloğlu Köyü Mezarlığı'nda defnedildi. Çiftçilik yapan 6 çocuk babası Fikri Carfi (53) ise otopsi işlemlerinin ardından Dikme Köyü'nde toprağa verildi.Saldırıda Emir Can Zazaoğlu'nun Erdal Çaparlar'dan para istediği, 'nakit yok' cevabı aldıktan kısa süre sonra Çaparlar'ı bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Çaparlar'ın dayısı Mahmut Çampul ise "Saldırganı bir süre kovaladım, yakalayamadım. Yeğenimi öldürdüğünden habersizdim. Sonradan öğrendim" dedi.