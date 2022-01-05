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Giriş Tarihi: 6.1.2022

Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor istifa etti

Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor istifa etti
Ankara'da hastası tarafından bıçakla yaralanan asistan doktor Ertan İskender, olayın psikolojik etkilerden dolayı çalışmakta ve hastaların tedavilerini uygulamakta zorlandığı gerekçesiyle görevinden istifa etti. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, yaptığı açıklamada 27 Mayıs 2021'de hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısında bel bölgesi ve sağ elinden yaralandıktan sonra fiziksel ve psikolojik olarak zor günler geçirdiğini anlattı. Saldırının ardından uzun bir tedavi süreci geçirdiğini söyleyen İskender, "Fiziki yaralarım iyileşse de psikolojik olarak çok yıprandım. Bu tip saldırıların tekrarlanmaması için hastanede çeşitli tedbirler alınmasını istiyordum ama hiçbir önlemin alınmadığını gördüm. Bu yüzden çok kırgınım" dedi. İskender, benzer saldırıların tekrar yaşanmaması için hastanelerde gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunarak, "Ben şu an psikolojik olarak hasta bakmak istemiyorum. Yaşanılanların ardından hiçbir değişiklik olmadığı için de istifa dilekçemi başhekimliğe sundum" diye konuştu.

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Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor istifa etti
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