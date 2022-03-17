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Giriş Tarihi: 18.3.2022

Biden ile görüşen lider, Kovid’li çıktı

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Biden ile görüşen lider, Kovid’li çıktı
ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen İrlanda Başbakanı Michael Martin'in Kovid- 19 testi pozitif çıktı. ABD basınında yer alan haberlerde, Biden ve Martin'in Washington DC'de düzenlenen bir gala etkinliğine katıldığı kaydedildi. Etkinlik esnasında testi pozitif çıkan Martin, galadan erken ayrıldı. Beyaz Saray yetkilileri, etkinlikte Martin'in, Biden ile temas ettiğini, ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) rehberi kapsamında "yakın temaslı" sayılmadığını bildirdi. Martin'in sabah saatlerinde Biden ile Beyaz Saray'da görüşmesi, ardından iki liderin ABD Kongresi'ndeki St. Patricks Günü etkinliklerine katılması planlanıyordu.

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Biden ile görüşen lider, Kovid’li çıktı
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