‘Big Boss’un milyarlık suç ağı

İstanbul'da Kapalıçarşı çevresinde ağustos ayında gerçekleştirilen kaçak pırlanta operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre 1 milyar 250 milyon liralık pırlanta ve değerli taşın el konulduğu soruşturmada Hong Kong, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden satın alınan değerli taşların havalimanlarında çerez poşeti, şampuan şişesi veya kurye üzerinde yurda sokulduğu saptandı. Şebekenin yöneticisi 'Big Boss' lakaplı Hadii Gulroozi ve bağlı olduğu kuryeler bir bir ortaya çıkarıldı.