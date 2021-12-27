Bihter Yalçınsoy’un annesi isyan etti! “Kızım bir kez daha öldü”

İzmir'de 8 Ekim 2020'de Bihter ve Rahman Yalçınsoy'un boşanma davası vardı. Ayrıldıktan sonra Eskişehir'deki annesinin yanına dönen Bihter Yalçınsoy, duruşma için 2 gün önce annesi ile birlikte İzmir'deki kardeşinin evine gelmişti.
Evde annesi Gülay Yılmaz ile kız kardeşi ile sohbet eden ve geleceğe dönük planlar yapan Bihter Yalçınsoy kapıda bir tıkırtı duydu. Merak ederek kapıyı açan Yalçınsoy karşısında eşi Rahman Yalçınsoy'u gördü. Rahman Yalçınsoy kapıyı açar açmaz eşine bıçağı saplayarak öldürdü.
Otopsisi, davanın görüleceği İzmir Adliyesi binasındaki Adli Tıp Kurumu'nda yapılan Bihter Yalçınsoy, boşanma davasının görüleceği binadan, üstelik davanın görüleceği gün tabutla çıktı. Rahman Yalçınsoy tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bihter Yalçınsoy cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturma sonunda Rahman Yalçınsoy hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iddianame düzenledi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapıldı.
Yargılama sonunda Rahman Yalçınsoy'un suçu hâksiz tahrik altında işlemesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası önce 18 yıla indirildi. Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası daha sonra 15 yıla indirildi.
İSTİNAF YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU
Bihter Yalçınsoy'un avukatı Mehmet Ufuk Tolun cezayı az bularak yerel mahkeme kararına itiraz etti. Tolun'un itirazı kabul edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede tahrik indiriminin derecesinde yanılgıya düşülerek sanığa eksik ceza tayin edildiğini vurgulandı. Karar bozularak yerel mahkemeye gönderildi.
DAVA İKİNCİ KEZ GÖRÜLDÜ
Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Rahman Yalçınsoy Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Taraflar, önceki yargılamalardaki beyanlarını tekrar etti.
Bihter Yalçınsoy'un avukatı Mehmet Ufuk Tolun sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Konuşmaların ardından mahkeme başkanı, kararını açıkladı. Mahkeme, ilk kararın aynısına hükmederek Yalçınsoy'u yine 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
ACILI ANNE SABAH'A KONUŞTU
SABAH'a konuşan acılı anne Gülay Yılmaz karara isyan etti. Yılmaz, "Karar yeniden itiraz ettik. Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Geri getirebiliyorsa çocuğumu geri getirsinler. Mahkemeden kızımın katiline yine indirim çıkınca o anı yeniden yaşadım.
Gözümü kapattığım an her gece o anı yaşıyorum. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Ancak bu karar vicdanımı rahatlatmadı. Acaba böyle bir olay evlatlarının başına gelse ne yaparlardı? Kesinlikle katile müebbet cezası verirlerdi.
Katile verilen tahrik indirimi ile kızım bir kez daha öldü. Ödül gibi ceza verdiler. Bir insan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Kızımın kanı yerde kalmayacak. Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.