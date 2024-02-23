Bilal Erdoğan: İsrail tüm insanlıktan özür dilemeli

Gazze'de yaşanan soykırıma karşı küresel dayanışmanın önemli aktörleri, İstanbul'da bir araya geldi. İbn Haldun Üniversitesi'nce Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde "Filistin ve Küresel İlişkilerin Geleceği" temasıyla Uluslararası Filistin Sempozyumu düzenlendi.

ERDOĞAN: İSRAİL CANAVARLIĞINI HERKES GÖRDÜ

Sempozyumda konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, şunları söyledi: Bütün dünyanın ittifak ettiği bir İsrail canavarlığı var. İsrail rejimi, Nazi rejimidir. Tamamen soykırım üzerine hareket ediyorlar. Eğer İsrail rejimi sivil halkın ölmesine dikkat ediyor olsaydı; şuanda Refah Sınır Kapısı'nın dışından gelecek yardımları kendisi de sokabilirdi. Ancak İsrail oradaki insanların 'insan' olduğunu da düşünmüyor. Bu da aslında İsrail'in kendi kendini yok edeceği bir süreçtir. Ümit ediyorum ki insanlık vicdanındaki bu yara, böyle açık kalmaz. Bir şekilde buna dur diyecek bir irade kurulabilir. İsrail eğer varlığını devam ettirmek istiyorsa bütün insanlıktan özür dilemelidir. Yaptıklarının hesabını açıkça vermelidir. Sorumluları cezalandırılmalı ve kendilerini insanlıktan üstün görmeyip sade bir insan olduklarını itiraf ettiklerinde hayatlarına devam etmeliler diye düşünüyorum.

ARKAN: GAZZE DÜNYANIN VİCDANIDIR

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan: 20.yüzyılda Ortadoğunun petrol ve Filistin olmak üzere iki sancılı meselesi vardı. Küresel düzen bu iki mesele için kan dökmekten hiçbir zaman geri durmadı. Özellikle Filistin konusu hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. İsrail devleti adeta Ortadoğu'nun bağrına saplanan bir bıçak. ve bu bıçak en fazla Filistin halkının canını yaktı. On yıllardır devam eden işgal ve katliamlar artık bir soykırıma dönüştü. Yıllar içerisinde Filistin'in İsrailli yerleşimciler tarafından parça parça işgal edilişine tanıklık ettik. 7 Ekim'den bu yana yaşananları vicdan sahibi hiçbir insanın kabullenmesi mümkün değil. Evleri, okulları, ibadethaneleri hatta hastaneleri bile bombalayan İsrail bölgeye elektrik ve su vermiyor, yardımları ise kesmiş durumda. Gazze artık tüm dünyanın vicdanı olmuştur.

GÜNDÜZ: ACILARINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz: Bu sempozyum, bir çığlığın dünyaya ilan edilmesi manasında hazırlanmıştır. Gazze'de katliam, vahşet yaşanıyor. Orada 'devlet' denilen bir terörist grup, her türlü yardımı kesmiş. Sokaklarda yalın ayak yürüyen çocuklar, narkoz olmadığı için acıdan inleyen yaralılar, bombalarla yıkılmış bir evin enkazından çocuğun cesedini çıkarmaya çalışanlar babaların acısını yüreğimizde duymak için bu sempozyumu düzenledik.