Bilal Erdoğan’dan Güzide Gençlik Merkezi’ne ziyaret

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilecek 12. Fetih Kupası'nın lansman toplantısına katılmak üzere Gebze Tarihi Hünkar Çayırı'nda bulundu.

Toplantının ardından, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve beraberindeki heyetle birlikte, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün daveti üzerine Gebze Güzide Gençlik Merkezi'nde incelemeler yaptı.

TEBRİK ETTİ

Gebzeli gençlerin yoğun olarak kullandığı Güzide Gençlik Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bilal Erdoğan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Bilal Erdoğan, merkezi oldukça beğendiğini belirterek, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibini tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.Ziyarete KBB Başkan Vekili Hasan Soba, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer heyet üyeleri de katıldı. Ziyaret, merkezde eğitim gören gençler ve görevlilerle çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.