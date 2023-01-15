Bilecik’te kahreden olay: Tomruk yüklenen kamyondan düştü

Olay, gece saatlerinde, Osmaneli ilçesinde bulunan bir tomruk deposunda meydana geldi. Enes Ekşi, kamyonun kasasına tomruk yüklendiği sırada kasadan düştü. Ekşi'nin yaralandığını görenler 112'ye haber verdi. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Enes Ekşi, Sakarya Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekşi'nin cenazesi bugün Sakarya'nın Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bayram Halil Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.