Bilim camiasında çığır açan gelişme

Kanada ve Çin'den araştırmacılar, organ nakillerinde devrim yaratabilecek bir gelişmeye imza attı. On yılı aşkın süredir sürdürülen çalışmalar sonucunda, herhangi bir kan grubundaki hastaya nakledilebilecek "evrensel böbrek" üretildi. Normal koşullarda, böbrek nakillerinde donör ve alıcı kan gruplarının uyumlu olması gerekiyor. Özellikle O grubu hastalar, yalnızca O grubu böbrek alabiliyor. Araştırmacılar bu sorunu aşmak için, A grubu böbreği "O grubu böbreğe dönüştürmeyi" başardı. Çalışmada, kan grubunu belirleyen şeker moleküllerini böbrekten "kesip atan" özel enzimler kullanıldı. Araştırmanın başyazarı, Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden biyokimyager Stephen Withers, "Bu enzimleri moleküler makas gibi kullanıyoruz. Kan grubu antijenlerini temizlediğimizde, bağışıklık sistemi organı artık yabancı olarak görmüyor" dedi.