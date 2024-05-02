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Giriş Tarihi: 3.5.2024

Bilim insanlarından daha sağlıklı beyaz ekmek çalışması

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Bilim insanlarından daha sağlıklı beyaz ekmek çalışması
İngiltere'de bilim insanları, kepekli ekmek kadar sağlıklı ancak görünüm ve tat olarak beyaz ekmeğe benzeyen yeni bir ekmek türü oluşturmaya çalışıyor. Beyaz ekmek sevenleri hedefleyen proje, İngiltere'de gıdaların sağlığa faydalarını artırma amacıyla hükümet tarafından finanse ediliyor. Araştırmacılar ekmek karışımına az miktarda bezelye, fasulye ve tahılların yanı sıra buğday kepeği ve buğday embriyonu eklemeyi planlıyor. Ekmek üreticileri geçmişte unlarına kepek ekleyerek beyaz ekmeklerini daha sağlıklı hale getirmeye çalışmıştı ancak müşterileri tadını ve dokusunu beğenmemişti.
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Bilim insanlarından daha sağlıklı beyaz ekmek çalışması
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