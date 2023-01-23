Bilim, kültür ve sanat bu merkezde

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi hizmete girdiği ilk günden beri birbirinden özel organizasyonlara imza atıyor. Türkiye'nin önde gelen ve sevilen bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerli isimlerin Denizlililerle buluştuğu "Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları" programlarının yanı sıra birçok organizasyona da ev sahipliği yapan kongre merkezi her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. 500, 1000 ve 2000 kişilik salonları, nikah salonları, atölyeleri, seminer salonları ve 100 kişilik planetaryumu (gezegen evi) bulunan kongre merkezi tiyatrodan, konsere, sergiden panele ev sahipliği yaptığı programlarla Denizli'de bilim, kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi oluyor.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, salgının etkisinin azalmasıyla birlikte kongre ve kültür merkezinde eğitim, kültür ve sanat etkinliklerini daha da artırdıklarını belirterek, "Denizli'de daha önce 300-500 kişilik salonlar vardı, maalesef binlerce kişinin aynı anda katıldığı programlar yapamıyorduk. Şimdi çok şükür Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimizdeki devasa salonlarımızda dilediğimiz etkinliğimizi yapabiliyoruz. Bunu birlikte başardık" dedi. Dev tesisin kongre turizmine katkılarının da yadsınamaz olduğuna değinen Başkan Zolan, "Bu çok özel projemizi vatandaşlarımızın desteğiyle hayata geçirdik. İnşallah çok daha güzel işler yapmaya hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.