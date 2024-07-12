‘Bilim Vadisi aşı ve yapay organ üretecek’

Cumhurbaşkanlığıstrateji Başkanlığı tarafından Akdeniz Üniversitesi tarihinin en büyük bütçesi ile desteklenen İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi ile ilgili yol haritasının konuşulacağı çalıştayların ilki olan 'Araştırma Vadisi'ne Doğru' başlıklı çalıştayın değerlendirme oturumu yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çalıştayı SABAH'a değerlendirdi: "İleri Sağlık Vadisi'nin inşaatına başladık. Yakında tamamlanacak. Bilim vadisinin yapılmasının asıl nedeni, Kovid sürecinde tüm ülkelerin sınırları kapatıp aşıları önce kendi insanlarına yapması. Salgın ve savaşlarda siz kendi kendinize kalıyorsunuz. Kapılar birden kapanıyor. Elinizde ne varsa onu kullanıyorsunuz. Sahip olduğunuz teknoloji çok kıymetli. Normal zamanda bunu ihraç etmek çok kıymetli. Hedefimiz rutin aşılar, kanser aşısı, ilaç ve yapay organ yapmak."