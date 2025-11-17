Bilinçli komşu eğitimli anne

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışan annelere destek olmak ve evden çalışmak isteyen kadınların istihdamını artırmak için hayata geçirdiği "Komşu Anne" Projesi kapsamında 22 pilot ilde Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Halk Eğitim Merkezlerinde eğitimler düzenleniyor. Komşu Anne adayları çocukların gelişimlerinden, oyun geliştirmeye ve çocuk hastalıklarına kadar birçok konuda eğitim alıyor."Komşu Anne" projesi, çocukların güvenli bir ortamda bakımının sağlanmasını ve çalışan annelere destek olmayı hedefliyor. Proje kapsamında görev alacak "komşu anneler", MEB'in Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlediği çocuk bakım eğitimlerinden geçerek sertifika sahibi oluyor. Düzenlenen eğitimde çocuk gelişimi ve bakımı konusunda geniş bir içerik sunuluyor. Programlarda çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim dönemleri, anne-çocuk sağlığı, çocuk hastalıkları, oyun ve etkinlik planlama, eğitici oyuncak yapımı, çocuklarla iletişim gibi başlıklar üzerinde duruluyor. Eğitimler kurs türüne göre farklı sürelerde uygulanıyor. Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de kursların önemli bir parçasını oluşturuyor. Eğitimin sonunda verilen sertifika için bazı şartlar aranıyor.