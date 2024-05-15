Bilişim dolandırıcılığı ve terör propagandası yapan 50 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilişim dolandırıcılığı ve terör propagandası yapanlara yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında polis operasyon için düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Bilişim Suçlarla Şubesi polisleri tarafından sabah erken saatlerde operasyon düzenledi.

Özel Harekat Polislerini de destek verdiği operasyonda haklarında gözaltı katarı verilen 50 kişi gözaltına alındı. Polisin gözaltına aldığı şahıslar ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Polis gözaltına alınanlar birlikte çok sayıda telefon ve dijital materyallere de incelemek amacıyla el koydu.