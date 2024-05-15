Haberler Yaşam Haberleri Bilişim dolandırıcılığı ve terör propagandası yapan 50 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 15.5.2024 14:54 Son Güncelleme: 15.5.2024 15:19

Bilişim dolandırıcılığı ve terör propagandası yapan 50 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilişim dolandırıcılığı ve terör propagandası yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bilişim dolandırıcılığı ve terör propagandası yapan 50 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilişim dolandırıcılığı ve terör propagandası yapanlara yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında polis operasyon için düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Bilişim Suçlarla Şubesi polisleri tarafından sabah erken saatlerde operasyon düzenledi.

Özel Harekat Polislerini de destek verdiği operasyonda haklarında gözaltı katarı verilen 50 kişi gözaltına alındı. Polisin gözaltına aldığı şahıslar ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Polis gözaltına alınanlar birlikte çok sayıda telefon ve dijital materyallere de incelemek amacıyla el koydu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilişim dolandırıcılığı ve terör propagandası yapan 50 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA