Bilişim Vadisi dev buluşmada dört kategoride yerini aldı

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, ülkeyi saran TEKNOFEST, heyecanına ortak oldu. Türkiye'nin bilişimin kümelendiği vadi, Robotaksi, Doğal Dil İşleme Yarışması ve 8. ISIF Buluş Fuarı olmak üzere dört farklı kategoride festivaldeki yerini aldı. 2016'dan bu yana gerçekleşen ve dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına sahip uluslararası buluş fuarı unvanına sahip ISIF Buluş Fuarı, her yıl TEKNOFEST ile birlikte "Milli Teknoloji Hamlesi" hareketine katkıda bulunma amacıyla düzenleniyor. 8. ISIF Buluş Fuarı'nda Bilişim Vadisi de Peyk, Gais, Cowealthy, Mrz Çevre, Syntonim ve Vetie Sağlık firmalarının katılım sağladığı beş standı ile yer alacak. Öte yandan TEKNOFEST bünyesinde, bu yıl 5'incisi düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finali, Bilişim Vadisi'nde gerçekleşti. Robotaksi'nin final etabında 31 takımdan 460 genç kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya hazır araç kategorisinde 189, özgün araç sınıfında ise 151 takım başvurdu. Yarışmanın final etabında hazır araç kategorisinde 8, özgün araç kategorisinde 23 takım olmak üzere toplam 31 takım yarışmaya hak kazandı.Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yazılımcı sayısını artırmak, mevcut yazılımcıların sahip olduğu nitelikleri artırmak ve açık kaynak ekosistemini geliştirmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu, ülkemizde kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu yazılımları açık kaynak yazılımlar ile üretmek, kamu, özel sektör ve üniversiteler ile birlikte açık kaynak ekosisteminin geliştirilmesi için üç farklı proje konusu belirleyerek bunların gerçekleştirilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu projelerden bir tanesi de Türkçe Doğal Dil İşleme Projesi. Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması Türkiye Açık Kaynak Platformu altında yer alan proje kapsamında her yıl TEKNOFEST öncülüğünde yarışma düzenliyor.