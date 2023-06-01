Bin 600 yıllık manastır turizme kazandırılıyor

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Kıra Dağı eteklerindeki Ayrancı köyünde bulunan ve 5. yüzyılda Süryani Hıristiyanlar tarafında yapılan Mor Kiryakus Manastırı, 2014 yılında Batman Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı. Yaklaşık 2.5 dönüm alan üzerine inşa edilen manastır, dehlizlerle yeraltına uzanan bir yeraltı katıyla birlikte 3 kattan oluşuyor. 1940'lı yıllara kadar faal olan manastır, bu tarihlerde son cemaatinin de bölgeden göç etmesiyle atıl duruma düştü. Bunun üzerine manastırda bulunan, bir asa üzerine oturtulmuş meleğin yüzünü tasvir eden, çevresi çıngırak biçimindeki yuvarlak yelpaze, yaklaşık 100 kilogramlık çan, çok sayıda el yazması kitap ve İnciller ile diğer eserler, Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı'na götürülerek koruma altına alınmıştı.Batman Valiliği, Dicle Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan yenileme çalışmasında 1600 yıllık manastırın giriş kapısı, güney cephesinin tamamı, mezar odası ve mezar odasının doğu cephesi ile ikinci kattaki tüm odalar yenilendi. Orijinal dokusuna ve tarihi yapısına uygun olarak 4 yıldır sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla yolcu karşılama alanları ve iç avlularda yer alan odaların aslına uygun bir şekilde ortaya çıkarıldı. Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, Mor Kiryakus Manastırı'nın sona yaklaşan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.