Bin öğrenciden bağlamalı konser

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gönüllü Hizmet Vakfı işbirliğinde "Bin Bağlama Bin Umut" adlı konserde 1000 öğrenci bağlama çaldı, 70 öğretmen ise korist olarak görev aldı. Şahinbey Spor Salonu'nda yapılan konseri İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Güneş yönetti. 1000 öğrenciden oluşan dev kadro, Anadolu'nun en eski enstrümanlarından biri olan bağlamanın büyüleyici sesiyle katılanlara müzik şöleni yaşattı.Konserin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bağlamanın ve müziğin önemine vurgu yaparak, "Bağlama Anadolu'dur. Anadolu sevgi, muhabbet, saygıdır. Bağlamanın her bir telinde, her türlüsü, en güzeli sizlerin elinde esere dönüşmektedir. Bu yüzden sizlere, hocalarımıza, sosyal sorumlulukla buraya gelenlere çok teşekkür ediyorum. Müzik, şifa, kuvvet, aşk, muhabbet, sevdadır" dedi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, "Sazın daha teline dokunmadan daha bir mısra türkü dinlemeden tüylerim diken diken oldu. Bu manzara bizim tarihimiz, özümüz, duygularımız, kültürümüz" diye konuştu.