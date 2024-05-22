Bindiği taksinin şoförünü 20 yerinden bıçaklamıştı! Devamlı müşterisi çıktı

Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı ticari aracıyla taksicilik yapan Yunus Yüksel, 1'i kadın 2 yolcuyu aracına aldı. Yolcuların Eskişehir'e gitmek istemesi üzerine yola çıkan Yüksel, Bursa'ya 150 kilometre mesafedeki Eskişehir'e gidip aynı yolcularla geri dönmüştü. 2 kişiyi yeniden Mudanya ilçesine getiren Yunus Yüksel, kırsal Çepni mahallesi yakınlarına geldiğinde araçtaki erkek yolcu T.S tarafından sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 20 kez bıçaklanmıştı. Talihsiz taksici ağır yaralanırken, T.S ve yanındaki kadın şüpheli, kanlar içindeki taksiyi ölüme terk edip olay yerinden kaçmıştı.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Tesadüfen taksinin bulunduğu ara sokaktan geçen bazı vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus Yüksel, Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakıma alınan genç taksicinin durumunun ağır olduğu, 20 gün önce de baba olduğu öğrenilmişti.

DEVAMLI MÜŞTERİSİ ÇIKTI

Taksiciyi defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçan şüphelilerden T.S, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu ile Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kıskıvrak yakalandı. T.S'nin, daha önce de birçok kez Yunus Yüksel'in taksisine bindiği ve devamlı müşterisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü ve adliyeye sevk edileceği açıklandı.