Bingöl Devlet Hastanesi’nde ilk kapalı kolon tümörü ameliyatı

Opr. Dr. Mehmet Uçar'ın şefliğinde ve Opr. Dr. Mehmet Aykut Dadaşoğlu'nun operatörlüğünde yapılan ameliyat, başarıyla tamamlandı ve 24 yaşındaki hasta İsa Tekingür sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

FAP SENDROMLU HASTALAR İÇİN YENİ TEDAVİ İMKANI

Bu ameliyat, Familyal Adenomatozis Polipozis (FAP) sendromlu hastalar için büyük bir önem taşıyor. FAP sendromu, kolon ve rektum kanserine yatkınlık oluşturan genetik bir hastalık olarak bilinmekte olup, bölgede bu sendromdan etkilenen hasta sayısı oldukça fazladır. Daha önce tedavi için başka merkezlere gitmek zorunda kalan bu hastalar, artık Bingöl Devlet Hastanesi'nde de güvenle ameliyat edilebilecekler.

GELİŞMİŞ ALTYAPI İLE GÜVENLİ VE KONFORLU AMELİYAT

Opr. Dr. Mehmet Aykut Dadaşoğlu, ameliyatla ilgili yaptığı açıklamada, hastanenin teknik ve fiziki altyapısının güçlendirildiğini ve bu sayede bu tür ameliyatların hastane bünyesinde yapılabilir hale geldiğini belirtti. Dadaşoğlu, kolon ve rektum kanserlerinde laparoskopik ameliyatların güvenle uygulanabildiğini, bu yöntemin hasta konforunu artırdığını, hastaların normal yaşantılarına erken dönmelerini sağladığını, daha az ağrı ve erken taburculuk gibi avantajlar sunduğunu ifade etti.