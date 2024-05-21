Haberler Yaşam Haberleri Bingöl’de 2 vatandaşın parasını almaya çalışan dolandırıcılar engellendi
Giriş Tarihi: 21.5.2024 15:10 Son Güncelleme: 21.5.2024 15:23

Bingöl’de 2 vatandaşın parasını almaya çalışan dolandırıcılar engellendi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kamu görevlisi olarak tanıtarak 2 vatandaşı dolandırmaya çalışan dolandırıcıları engelledi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de 2 vatandaşın parasını almaya çalışan dolandırıcılar engellendi

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerimizce, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla, ilimiz banka ve kuyumcuların yoğun olarak faaliyet gösterdiği yerlerde yapılan özverili saha çalışmalarında, banka içerisinde telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve adınız FETÖ terör örgütü soruşturmasına karıştı şeklinde ifadeler kullanan şahıslar tarafından dolandırılmak üzere olan 2 vatandaşımızın toplamda 355 bin TL maddi zarara uğraması engellenmiştir. Konu ile ilgili gerekli tahkikat yürütülmektedir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl’de 2 vatandaşın parasını almaya çalışan dolandırıcılar engellendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA