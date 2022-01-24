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Giriş Tarihi: 24.1.2022 17:39 Son Güncelleme: 24.1.2022 18:02

Bingöl'de 5 saatlik uğraşlarla hamile kadın hastaneye yetiştirildi

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de 5 saatlik uğraşlarla hamile kadın hastaneye yetiştirildi

Umke, Bingöl’ün Adaklı ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 9 aylık hamile kadın için seferber oldu.

Umke Hamile kadını, 5 saatlik uğraşlar sonucunda hastaneye ulaştırıldı. Edinilen bilgilere göre, Adaklı ilçesinde ikamet eden 9 aylık hamile Şehriban Dayanç'ın sancıları artınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Hamile kadını alıp yola çıkan ekipler, Sancak Beldesi'nde tipi nedeniyle yollar kapanınca durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE'ye bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, tam paletli ambulans ile yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından sancısı olan 9 aylık hamile kadını yolda bekleyen ambulansa bindirerek hastaneye ulaştırdı.

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Bingöl'de 5 saatlik uğraşlarla hamile kadın hastaneye yetiştirildi
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