Bingöl’de 5 saatlik uğraşlarla hamile kadın hastaneye yetiştirildi

Umke Hamile kadını, 5 saatlik uğraşlar sonucunda hastaneye ulaştırıldı. Edinilen bilgilere göre, Adaklı ilçesinde ikamet eden 9 aylık hamile Şehriban Dayanç'ın sancıları artınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Hamile kadını alıp yola çıkan ekipler, Sancak Beldesi'nde tipi nedeniyle yollar kapanınca durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE'ye bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, tam paletli ambulans ile yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından sancısı olan 9 aylık hamile kadını yolda bekleyen ambulansa bindirerek hastaneye ulaştırdı.