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Giriş Tarihi: 5.12.2022 12:44

Bingöl'de çok acı olay: Helen öldü, Hayrunnisa yaralı!

Acı olay Karlıova ilçesinde yaşandı... Öğrenci servisi minibüsünün çarptığı 2 kardeşten Helen Bali (12) hayatını kaybetti, Hayrunnisa Bali ise yaralandı...

DHA
Bingöl’de çok acı olay: Helen öldü, Hayrunnisa yaralı!

Feci kaza, sabah saatlerinde Çatak köyünde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan Helen ile Hayrunnisa Bali kardeşlere, öğrenci taşıyan A.P.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kardeşi ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Helen Bali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Hayrunnisa Bali'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.P.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Bingöl'de çok acı olay: Helen öldü, Hayrunnisa yaralı!
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