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Giriş Tarihi: 24.3.2022 17:10 Son Güncelleme: 24.3.2022 18:18

Bingöl’de jandarma ekipleri yaşlılara moral ziyaretinde bulundu

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de jandarma ekipleri yaşlılara moral ziyaretinde bulundu

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, yaşlılara saygı haftası etkinlikleri kapsamında merkezde bulunan yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları ziyaret edip sohbet etti.

Ayrıca yol kontrol noktalarında durdurulan yaşlı vatandaşlara çikolata ve kolonya ikram ederek 18-24 Mart Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı. Jandarma ekipleri yaşlılara ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Yaşlılar ise ziyaretlerinden dolayı mutluluk duydukları memnuniyetlerini dile getirip jandarma personellerine teşekkür etti.

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Bingöl’de jandarma ekipleri yaşlılara moral ziyaretinde bulundu
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