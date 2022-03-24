Bingöl’de jandarma ekipleri yaşlılara moral ziyaretinde bulundu

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, yaşlılara saygı haftası etkinlikleri kapsamında merkezde bulunan yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları ziyaret edip sohbet etti.

Ayrıca yol kontrol noktalarında durdurulan yaşlı vatandaşlara çikolata ve kolonya ikram ederek 18-24 Mart Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı. Jandarma ekipleri yaşlılara ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Yaşlılar ise ziyaretlerinden dolayı mutluluk duydukları memnuniyetlerini dile getirip jandarma personellerine teşekkür etti.